Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ

07/08/2025 08:42

Tổng thống Donald Trump ngày 6/8 tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ.

Tổng thống Donald Trump ngày 6/8 đã có cuộc họp báo với Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook người đã thông báo Apple sẽ đầu tư thêm 100 tỷ USD cho các hoạt động sản xuất tại Mỹ để giảm thiểu tác động từ thuế nhập khẩu của ông Trump.

Khoản đầu tư mới của Apple sẽ bao gồm việc triển khai Chương trình Sản xuất tại Mỹ (American Manufacturing Program) nhằm chuyển thêm một phần chuỗi cung ứng của hãng về nước.

Ong trump tuyen bo se ap thue 100 doi voi chip va chat ban dan nhap khau vao my hinh anh 1
Tổng thống Hoa Kỳ Trump và CEO Apple Cook công bố khoản đầu tư 100 tỷ đô la của Apple vào ngành sản xuất tại Hoa Kỳ tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 2, Apple cho biết sẽ rót 500 tỷ USD vào Mỹ trong vòng 4 năm tới trong đó ưu tiên xây dựng một nhà máy khổng lồ tại Texas để tạo ra các máy chủ AI và tuyển thêm 20.000 nhân lực nghiên cứu và phát triển mới trên cả nước.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Donald Trump khuyến khích các công ty công nghệ sản xuất tại Mỹ để tránh bị đánh thuế.

Ông Trump nói: "Mức thuế 100% sẽ được áp dụng đối với mọi loại chip và chất bán dẫn được nhập khẩu vào Mỹ. Nhưng nếu bạn cam kết xây dựng hoặc đang trong quá trình xây dựng các nhà máy ở Mỹ, như nhiều công ty đang thực hiện, các bạn sẽ không phải đóng thuế. Nhưng nếu vì một lý do nào đó mà các bạn cam kết nhưng không thực hiện, chúng tôi sẽ truy thu thuế tích lũy sau này."

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/ong-trump-tuyen-bo-se-ap-thue-100-doi-voi-chip-va-chat-ban-dan-nhap-khau-vao-my-post1220733.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/ong-trump-tuyen-bo-se-ap-thue-100-doi-voi-chip-va-chat-ban-dan-nhap-khau-vao-my-post1220733.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với chip và chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO