Ông Trump tuyên bố dừng đàm phán thương mại với Canada vì quảng cáo chỉ trích Mỹ

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Tass| 24/10/2025 19:32

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/10 cho biết Washington đã ngừng các cuộc đàm phán thương mại với Ottawa sau khi chính quyền Canada tài trợ cho một quảng cáo chỉ trích các mức thuế mà Mỹ áp đặt.

Theo ông Trump, trong đoạn quảng cáo này, cựu Tổng thống thứ 40 của Mỹ Ronald Reagan đã có những “phát biểu tiêu cực về thuế quan”.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Thuế quan có vai trò rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế Mỹ. Dựa trên hành vi thái quá của họ, tất cả các cuộc đàm phán thương mại với Canada sẽ chấm dứt ngay lập tức".

Ong trump tuyen bo dung dam phan thuong mai voi canada vi quang cao chi trich my hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Theo các phương tiện truyền thông, tỉnh Ontario - trung tâm công nghiệp lớn nhất của Canada đã phát động chiến dịch quảng cáo kêu gọi bãi bỏ các mức thuế mà ông Trump áp đặt. Chiến dịch này bao gồm phát sóng các đoạn clip trên truyền thông Mỹ, trích từ bài phát biểu của ông Reagan, trong đó chỉ trích thuế quan và bảo vệ các nguyên tắc thương mại tự do. Ông Reagan được coi là một trong những tổng thống Cộng hòa được kính trọng và thành công nhất trong lịch sử Mỹ.

Kênh truyền hình CTV (Canada) cho biết Thủ hiến Ontario Doug Ford dự định chi ít nhất 75 triệu CAD (tương đương 53,4 triệu USD) cho chiến dịch này.

Hiện Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của nhiều mức thuế mà ông Trump đã áp đặt đối với các quốc gia khác, trong đó có Canada. Phiên điều trần dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 11.

Sau khi Ottawa và Washington không đạt được thỏa thuận thương mại trước hạn chót ngày 1/8, ông Trump đã tăng thuế từ 25% lên 35% đối với một số mặt hàng của Canada không thuộc hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (USMCA). Canada đã nỗ lực đàm phán với Mỹ suốt nhiều tháng nhưng chưa đạt kết quả, trong khi mức thuế đối với thép và nhôm của Canada hiện đã lên tới 50%.

Theo vov.vn
