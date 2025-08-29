Ông Trump tước đặc quyền an ninh dành cho cựu Phó Tổng thống Mỹ Harris

29/08/2025 23:08

Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump vừa thu hồi lệnh bảo vệ của Mật vụ Mỹ đối với cựu Phó Tổng thống Kamala Harris.

Hãng thông tấn CNN ngày 29/8 trích dẫn “Bản ghi nhớ dành cho Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ” của Tổng thống Donald Trump một ngày trước đó cho biết, việc Mật vụ Mỹ ngừng bảo vệ bà Kamala Harris sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2025.

Harrria.jpg
Bà Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Kamala Harris/Mạng xã hội X 

Trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC News vào sáng 29/8 (giờ Mỹ), một cố vấn cấp cao giấu tên của bà Harris đã xác nhận tin các mật vụ ngừng bảo vệ cựu Phó Tổng thống Mỹ. “Cựu Phó Tổng thống Mỹ Harris biết ơn Cơ quan Mật vụ vì tính chuyên nghiệp, sự tận tâm và cam kết không ngừng nghỉ của họ trong vấn đề an toàn”, người này cho hay.

Theo NBC News, thời gian Mật vụ Mỹ bảo vệ gia đình cựu Phó Tổng thống được quy định là trong 6 tháng kể từ khi rời nhiệm sở. Tuy nhiên, trước khi rời Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh gia hạn thời gian bảo vệ bà Harris lên 18 tháng.

Hồi tháng 3, trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cũng thông báo thu hồi lệnh bảo vệ của Mật vụ Mỹ đối với 2 người con của người tiền nhiệm Biden là Hunter Biden và Ashley Biden.

