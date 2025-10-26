Ông Trump tăng thuế 10% với Canada sau đoạn quảng cáo liên quan cựu Tổng thống Reagan

Ngày 25-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tăng thuế đối với hàng hoá Canada thêm 10% “so với mức hiện tại” sau một đoạn quảng cáo do tỉnh bang Ontario của Canada phát sóng, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, ngày 23-10, ông Trump đã chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại với Canada liên quan đến đoạn quảng cáo này, mà theo ông là “gây hiểu lầm”.

Đoạn quảng cáo có cảnh cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan - biểu tượng của đảng Cộng hòa - nói rằng việc áp thuế sẽ dẫn đến chiến tranh thương mại và thảm họa kinh tế.