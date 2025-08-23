Ông Trump 'rất tức giận' về chuyện Ukraine tấn công đường ống dầu Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “rất tức giận” trước loạt vụ việc Ukraine dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga, theo bức thư Thủ tướng Hungary Viktor Orban công bố ngày 22-8.

"Viktor, tôi không muốn nghe chuyện này, tôi rất tức giận" - ông Trump viết.

Lời này được ông Trump viết trực tiếp vào thư của của ông Orban, sau khi nhà lãnh đạo Hungary gửi văn bản khiếu nại đến Mỹ, gọi các vụ tấn công là “hành động rất thiếu thiện chí", theo tờ The Kyiv Independent.