Ông Trump ra lệnh triển khai vệ binh quốc gia để trấn áp tội phạm ở thủ đô

Theo sắc lệnh mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai 800 lính của lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington và đặt Sở Cảnh sát thủ đô dưới quyền kiểm soát của liên bang. Ông Trump mô tả thủ đô Mỹ là nơi đầy rẫy tội phạm bạo lực, gọi đây là tình huống khẩn cấp và coi hành động của ông là điều cần thiết để "giải cứu" Washington khỏi làn sóng vô pháp, tội phạm, đổ máu, và hỗn loạn.

Một xe tuần tra của Sở Cảnh sát Đô thị Washington đỗ gần một cuộc biểu tình phản đối việc chính quyền Tổng thống Trump tiếp quản liên bang đối với Đặc khu Columbia, ngày 11/8 tại Washington DC. Ảnh: Getty Images

“Theo các thẩm quyền được quy định cho Tổng thống, tôi chính thức kích hoạt mục 740 của Đạo luật tự quản của thủ đô Washington và đặt sở cảnh sát thủ đô dưới quyền kiểm soát trực tiếp của liên bang. Ngoài ra, tôi cũng triển khai vệ binh quốc gia để giúp tái thiết lập luật pháp và trật tự an ninh công cộng. Thủ đô Washington đã bị kiểm soát bởi các băng nhóm bạo lực, tội phạm, thanh thiếu niên hư hỏng và người vô gia cư và chúng tôi sẽ không cho phép điều này tiếp tục xảy ra. Chúng tôi sẽ huy động cả quân đội nếu cần thiết”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump đã liên tục chỉ trích chính quyền thủ đô Washington trong những ngày gần đây và cho rằng Thị trưởng Muriel Bowser đã không hành động đủ mạnh để kiểm soát tội phạm và tình trạng vô gia cư.

Thị trưởng Muriel Bowser gọi quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia tại thủ đô của Tổng thống Trump là "đáng lo ngại và chưa từng có tiền lệ" dù thừa nhận tổng thống có thẩm quyền ban hành lệnh đó. Bà Bowser bác bỏ chỉ trích của ông Trump rằng ở thủ đô đầy rẫy tội phạm, đồng thời đưa ra số liệu thống kê cho thấy thủ đô này thực sự đã đảo ngược làn sóng tội phạm bùng phát ngay sau đại dịch Covid-19 và đỉnh điểm vào năm 2023. Tuy nhiên, Thị trưởng Bowser cho biết thành phố sẽ tuân thủ lệnh của ông Trump và dự kiến sẽ tiếp tục họp với các quan chức thực thi pháp luật liên bang vào cuối ngày 11/8 để lên kế hoạch phối hợp.

Ngoài thủ đô Washington, ông Trump cũng cho biết ông sẽ cố gắng tăng cường kiểm soát liên bang đối với các thành phố khác, bao gồm Chicago, Baltimore, New York và Oakland, California, nếu chính quyền thành phố không giải quyết được tỉ lệ tội phạm mà ông cho là "ngoài tầm kiểm soát".