Ông Trump nói gì về việc Nhật Bản chuẩn bị có nữ thủ tướng đầu tiên?

Theo truyền thông Nhật Bản, bà Takaichi đã được bầu chọn làm Chủ tịch LDP vào ngày 5/10, qua đó mở đường để trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này. Một cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội Nhật Bản để bầu chọn thủ tướng chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 15/10 và bà Takaichi gần như chắc chắn sẽ đắc cử.

Bà Takaichi được biết đến là học trò thân tín của cố Thủ tướng Shinzo Abe. Bà Takaichi nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục con đường chính trị mà ông Abe để lại sau khi qua đời vào năm 2022. Ngoài ra, bà cũng tự nhận thần tượng của mình là cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.

Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động chính trị, bà Takaichi từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, bao gồm Bộ trưởng phụ trách an ninh kinh tế và Bộ trưởng Nội vụ.

Giới quan sát nhận định, việc bà Takaichi là một chính trị gia bảo thủ và kế thừa "di sản Abe" có thể thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Mỹ trong tương lai. Ở nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên của mình, ông Trump từng nhiều lần nhắc đến mối quan hệ thân thiết với cố Thủ tướng Nhật Bản. Dự kiến, ông Trump và bà Takaichi sẽ gặp mặt vào cuối tháng 10, khi tổng thống Mỹ có chuyến công du châu Á.