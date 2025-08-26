Ông Trump muốn gặp lại lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay

26/08/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 cho biết ông hy vọng sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay.

Phát biểu tại Nhà Trắng trước thềm cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, ông Trump khẳng định vẫn duy trì “mối quan hệ rất tốt” với ông Kim Jong Un và mong chờ cơ hội gặp lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Kim Jong Un. Tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục. Tôi hiểu ông ấy. Tôi đã dành khá nhiều thời gian riêng để trò chuyện với ông ấy về những điều có lẽ chúng tôi không nên bàn đến. Tôi hòa hợp với ông ấy. Tôi cho rằng đất nước của ông ấy có tiềm năng rất lớn”.

Ong trump muon gap lai lanh dao trieu tien kim jong un trong nam nay hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gặp lại lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay (Ảnh: Reuters).

Triều Tiên hiện chưa đưa ra phản ứng nào trước tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 25/8 đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận chung quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, cảnh báo nếu các cuộc diễn tập này tiếp diễn các bên liên quan sẽ phải đối mặt với “những hậu quả không mong muốn” và “mức giá đắt phải trả”.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có ba cuộc gặp lịch sử: lần đầu tại Singapore tháng 6/2018, tiếp đó ở Hà Nội tháng 2/2019, và sau đó tại làng biên giới liên Triều Panmunjom vào tháng 6/2019.

Theo vov.vn
