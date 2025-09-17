Ông Trump lần thứ tư cứu TikTok

Động thái này giúp ứng dụng video ngắn tiếp tục hoạt động tại Mỹ, tránh nguy cơ bị cấm trên toàn quốc.

Phát biểu trước chuyến công du Anh, ông Donald Trump cho biết đã đạt được “một thỏa thuận về TikTok” với phía Trung Quốc, song từ chối tiết lộ các công ty tham gia.

Ông dự kiến trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các lo ngại về TikTok đang bị thổi phồng. Ảnh: Bloomberg

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trên CNBC rằng thỏa thuận mới “giữ nguyên phần lớn các điều khoản thương mại đã được thương lượng trước đó” và kỳ vọng lãnh đạo hai nước sẽ chốt trong tuần này.