Ông Trump ký sắc lệnh phê duyệt thỏa thuận cho phép TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ

Phạm Huân/VOV-Washington| 26/09/2025 07:28

Ngày 25/9, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh phê duyệt thỏa thuận với Trung Quốc, qua đó cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump phê duyệt ngày 25/9 cho phép bán TikTok từ công ty mẹ ByteDance ở Trung Quốc sang một nhóm các nhà đầu tư Mỹ. Cấu trúc thỏa thuận mới sẽ tạo ra một công ty liên doanh đặt trụ sở tại Mỹ, trong đó ByteDance chỉ nắm dưới 20% cổ phần. Một phần quan trọng của thỏa thuận là dữ liệu người dùng Mỹ sẽ được lưu trữ trong lãnh thổ Mỹ và do Oracle, tập đoàn phần mềm và điện toán đám mây giám sát. Ngoài ra, thuật toán gợi ý nội dung của TikTok cũng sẽ được huấn luyện lại và giám sát liên tục để đảm bảo không bị thao túng từ bên ngoài.

Ong trump ky sac lenh phe duyet thoa thuan cho phep tiktok tiep tuc hoat dong o my hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Thỏa thuận này nhằm đảm bảo TikTok tuân thủ Đạo luật lưỡng đảng được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2024, theo đó ứng dụng sẽ bị cấm nếu không được bán lại cho các chủ sở hữu Mỹ trong năm nay. Thực tế, TikTok đã bị tạm ngừng tại Mỹ hồi tháng 1/2025, ngay trước khi ông Trump chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Tuy nhiên, sau đó ứng dụng được mở lại khi ông Trump cam kết tìm giải pháp thay thế lệnh cấm tuyệt đối.

Trong suốt năm 2025, ông Trump nhiều lần gia hạn thời hạn thi hành lệnh cấm TikTok, với lý do cần thêm thời gian để đạt được thỏa thuận với phía Trung Quốc.

TikTok có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ, phần đông là giới trẻ. Một bộ phận các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp nhỏ dựa vào TikTok để kiếm thu nhập.

