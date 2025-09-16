Ông Trump kiện báo New York Times tội vu khống và bôi nhọ, đòi bồi thường 15 tỉ USD

Ngày 15-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn kiện tờ The New York Times, 4 phóng viên của báo này cùng nhà xuất bản Penguin Random House, yêu cầu bồi thường ít nhất 15 tỉ USD với cáo buộc bôi nhọ, vu khống và gây tổn hại danh tiếng.

Theo hãng tin Reuters, thông tin được ghi trong hồ sơ tại Tòa án liên bang quận trung Florida.

Đơn kiện nhắc đến loạt bài viết trên The New York Times, trong đó có một bài xã luận trước cuộc bầu cử tổng thống 2024 cho rằng ông Trump “không đủ tư cách” làm tổng thống, cùng cuốn sách xuất bản năm 2024 của Penguin mang tựa đề “Kẻ thua may mắn: Donald Trump đã phung phí gia sản của cha và tạo ra ảo tưởng về thành công như thế nào”.