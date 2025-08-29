Ông Trump gợi ý tổ chức sớm đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa

PV/VOV-Washington| 29/08/2025 08:03

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/8 đề xuất đảng Cộng hòa cân nhắc tổ chức một kỳ đại hội toàn quốc trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2026.

Đây được coi là động thái khác thường trong lịch sử chính trị Mỹ, khi các đảng lớn thường chỉ tổ chức đại hội bốn năm một lần, vào mùa hè trước bầu cử tổng thống.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump dự đoán đảng Cộng hòa sẽ “giành thắng lợi lớn trong bầu cử giữa kỳ” nhờ các thành tựu đã đạt được kể từ khi ông quay trở lại Nhà Trắng. Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Mike Johnson bang Louisiana, nhanh chóng bày tỏ ủng hộ với thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X: “Vâng, thưa Tổng thống. Hãy làm thôi”.

Ong trump goi y to chuc som dai hoi toan quoc dang cong hoa hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phía đảng Dân chủ cũng đang cân nhắc một động thái tương tự. Người phát ngôn Ủy ban Quốc gia Dân chủ, ông Abhi Rahman, cho biết mục tiêu là “trình diễn các ứng cử viên và tận dụng năng lượng từ phong trào cơ sở”.

Giới quan sát nhận định việc tổ chức đại hội giữa kỳ có thể giúp hai đảng phô diễn lực lượng, song cũng phản ánh bối cảnh khó khăn của chính quyền đương nhiệm. Theo thăm dò mới nhất của Đại học Quinnipiac, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump chỉ đạt 37%.

Quyết định cuối cùng về việc có tổ chức đại hội hay không sẽ thuộc về Ủy ban Quốc gia Cộng hòa, hiện do ông Joe Gruters, một đồng minh thân cận của ông Trump, làm Chủ tịch.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/ong-trump-goi-y-to-chuc-som-dai-hoi-toan-quoc-dang-cong-hoa-post1226099.vov
