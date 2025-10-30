Ông Trump gọi ông Tập Cận Bình là 'nhà đàm phán cứng rắn' tại cuộc gặp ở Hàn Quốc

Sáng 30/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến căn cứ không quân Gimhae ở thành phố Busan (Hàn Quốc) để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch Tập Cận Bình rời xe và được bà Monica Crowley, Trưởng ban lễ tân Nhà Trắng, đón tiếp tại khu vực đỗ chuyên cơ trước khi bước vào tòa nhà nơi diễn ra hội đàm.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump bước ra đón tiếp lãnh đạo Trung Quốc trên thảm đỏ. Hai nhà lãnh đạo bắt tay và trao đổi ngắn gọn trong không khí thân mật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Căn cứ không quân Gimhae ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. Ảnh: Getty

“Rất vui được gặp lại ông”, Tổng thống Trump nói khi bắt tay ông Tập Cận Bình, đồng thời bày tỏ tin tưởng: “Tôi chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc gặp rất thành công”.

Tổng thống Mỹ sau đó hài hước nhận xét: “Ông ấy là một nhà đàm phán rất cứng rắn — điều đó không hẳn là tốt cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi hiểu nhau rất rõ”.

Khi được hỏi liệu hai bên có thể ký kết một thỏa thuận thương mại hay không, ông Trump trả lời: “Có thể chứ. Chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Quan hệ giữa chúng tôi luôn rất tốt đẹp”.

Trước đây, ông Trump từng gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là “người bạn”, song cũng thừa nhận nhà lãnh đạo Trung Quốc là người “rất khó đạt được thỏa thuận”. Trong một cuộc trò chuyện bên lề hội nghị quốc tế tối 28/10, Tổng thống Mỹ tiết lộ với các nhà lãnh đạo rằng cuộc gặp giữa ông và ông Tập Cận Bình dự kiến kéo dài từ 3 đến 4 giờ.

Ngay sau khi chụp ảnh chung, hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm song phương được chờ đợi từ lâu tại căn cứ không quân Gimhae. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Căn cứ không quân Gimhae nằm sát sân bay quốc tế Gimhae, được lựa chọn làm địa điểm trung lập nhằm đảm bảo an ninh và thuận tiện cho hai đoàn đại biểu cấp cao Mỹ – Trung.

Dự kiến, hai bên sẽ thảo luận về khuôn khổ hợp tác mới trong quản lý quan hệ kinh tế song phương, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đều mong muốn ổn định lại quan hệ sau nhiều năm căng thẳng thương mại và cạnh tranh ảnh hưởng.