Ông Trump được Thủ tướng Campuchia đề cử cho giải Nobel Hòa bình

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cuối ngày 7/8 đã đưa ra thông báo trên đồng thời cho biết ông đã gửi thư đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Ủy ban Nobel Na Uy.

Trong thư, Thủ tướng Campuchia ca ngợi vai trò của ông Trump trong việc ngăn chặn xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan cũng như giúp xuống thang căng thẳng ở một số khu vực bất ổn nhất trên thế giới.

Bức thư của Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh, sự can thiệp kịp thời của Tổng thống Trump đã giúp tránh được một cuộc xung đột tàn khốc đồng thời mở đường cho việc khôi phục lại hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/7 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan qua đó phá vỡ bế tắc trong nỗ lực chấm dứt xung đột biên giới giữa hai nước.

Thái Lan và Campuchia sau đó đã đồng ý ngừng bắn ngày 28/7 với sự trung gian hòa giải của Malaysia. Hai bên ngày 7/8 đã đồng ý đảm bảo sẽ không nối lại các hoạt động thù địch và cho phép triển khai Nhóm Quan sát Tạm thời (IOT), gồm các tùy viên quân sự ASEAN, ở cả Campuchia và Thái Lan để giám sát tình hình thực địa.

Ngoài Campuchia, Pakistan hồi tháng 6 cũng thông báo sẽ đề cử Tổng thống Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình vì đã giúp giải quyết cuộc xung đột với Ấn Độ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tháng trước cũng cho biết ông cũng đã đề cử ông Trump cho giải thưởng này.