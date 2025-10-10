Ông Trump đề xuất loại Tây Ban Nha khỏi NATO

Ngày 9-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên cân nhắc loại Tây Ban Nha khỏi hàng ngũ thành viên do tranh cãi liên quan việc Madrid chậm tăng chi tiêu quốc phòng, theo hãng tin Reuters.

Tiếp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng ngày 9-10, Tổng thống Trump nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cần gây sức ép để Tây Ban Nha tăng cam kết với liên minh.

“Các vị sẽ phải bắt đầu nói chuyện với Tây Ban Nha. Các vị phải gọi cho họ và hỏi tại sao họ lại chậm chạp như vậy. Họ đang làm ăn tốt đấy. Nhờ rất nhiều điều chúng tôi đã làm, họ đang khá ổn” - ông Trump nói.