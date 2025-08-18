Ông Trump công bố toàn văn bức thư bà Melania gửi Tổng thống Nga Putin

Đệ nhất phu nhân Mỹ nhấn mạnh, nghĩa vụ của bậc cha mẹ là nuôi dưỡng hy vọng cho thế hệ tiếp theo, trong khi nghĩa vụ của các nhà lãnh đạo là tạo ra môi trường sống an toàn cho trẻ em. Tất cả mọi người phải nỗ lực để đảm bảo trẻ em có thể thức dậy trong hòa bình và có một tương lai "được bảo vệ hoàn hảo".

"Tôi tin ngài Putin cũng đồng ý rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được bắt đầu cuộc sống bằng sự trong sáng, bất kể khác biệt về địa lý, chính trị và tư tưởng. Nhưng trong thế giới hiện tại, có những trẻ em buộc phải giấu đi nụ cười, tự ôm lấy bản thân khi bóng tối bủa vây.

Việc bảo vệ sự ngây thơ và khôi phục lại tiếng cười của những đứa trẻ này là vì lợi ích của nhân loại, vượt qua mọi chia rẽ trên thế giới. Ngài Putin có khả năng thực hiện tầm nhìn táo bạo này chỉ với một nét bút và đã đến lúc làm như vậy", bà Melania khép lại bức thư.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến hàng chục nghìn trẻ em phải đi sơ tán và các bên liên quan thường đưa ra quan điểm trái chiều về chủ đề này. Trong khi Nga khẳng định đang bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương khỏi khu vực giao tranh, Ukraine cáo buộc đối phương đang đưa trẻ em đi mà không có sự đồng ý của gia đình.