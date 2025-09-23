Động thái trên diễn ra sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk vào ngày 10/9 khi ông đang phát biểu tại một khuôn viên đại học ở Utah. Tyler Robinson, 24 tuổi, sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật đã bị buộc tội sát hại ông Kirk. Các công tố viên cho biết Robinson đã thú nhận hành vi phạm tội trong các tin nhắn riêng tư và nói rằng vụ nổ súng là hành động trả đũa cho luận điệu chính trị của ông Kirk. Sau vụ việc, ông Trump cam kết hành động chống lại cái mà ông mô tả là "chủ nghĩa cánh tả cực đoan".

Ông Trump chính thức liệt Antifa vào danh sách "tổ chức khủng bố". Ảnh: Reuters

Trong sắc lệnh hành pháp được ban hành hôm 22/9, ông Trump gọi Antifa là một "tổ chức quân phiệt, vô chính phủ", “muốn tìm cách lật đổ chính phủ Mỹ và tham gia vào các nỗ lực bạo lực nhằm cản trở lực lượng thực thi pháp luật liên bang”. Sắc lệnh nêu rõ: "Tổ chức này muốn thực hiện các nỗ lực để đạt được các mục tiêu chính sách bằng cách ép buộc và đe dọa. Đây chính là hành vi khủng bố”.

Tài liệu nêu chi tiết các hoạt động phạm tội của Antifa, trong đó có hành vi đối đầu vũ trang với lực lượng thực thi pháp luật, kích động bạo loạn có tổ chức và tấn công các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan. Tài liệu cũng cáo buộc Antifa tuyển dụng và cực đoan hóa thanh niên Mỹ, che giấu danh tính của các thành viên và che giấu nguồn tài trợ.

"Do mô hình bạo lực chính trị nói trên được thiết kế để nhắm vào các hoạt động chính trị hợp pháp và cản trở pháp luật, tôi đưa Antifa vào danh sách tổ chức khủng bố trong nước", ông Trump tuyên bố.

Theo chỉ thị hành pháp, các cơ quan liên bang được hướng dẫn sử dụng tất cả các thẩm quyền pháp lý hiện có để điều tra, ngăn chặn những hoạt động bất hợp pháp liên quan đến Antifa hoặc những đối tượng hành động thay mặt cho Antifa, truy tố các cá nhân hoặc tổ chức cung cấp sự hỗ trợ cho nhóm này.

Antifa, viết tắt của anti-fascist (chống phát xít) là thuật ngữ mô tả các nhóm cánh tả cực đoan. Đây là "một phong trào phi tập trung, không có lãnh đạo, bao gồm các tập hợp lỏng lẻo của các nhóm, mạng lưới và cá nhân, chuyên tổ chức các cuộc biểu tình phản đối. Thành viên của nhóm thường thường đeo khẩu trang hoặc mặc trang phục đen.