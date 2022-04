Ông trùm Kpop gây sốc khi thừa nhận từng 3 lần trải qua 'tình một đêm'

Park Jin Young sinh ngày 13/12/1971 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Anh ra mắt làng giải trí đầu tiên với cương vị ca sĩ và viết nhạc. Dù không sở hữu ngoại hình bắt mắt nhưng bù lại, giọng hát đặc biệt, vũ đạo điêu luyện cùng khả năng sáng tác tuyệt vời đã giúp cho Park Jin Young ngày ấy nhanh chóng ghi được dấu ấn cá nhân của mình. Năm 1997, anh chính thức thành lập công ty giải trí mang tên mình - JYP Entertainment, và đường hoàng bước chân vào thế giới của những “ông trùm” sừng sỏ.

JYP Entertainment đã thành công khi tạo nhiều ngôi sao và nhóm nhạc nổi tiếng như: Bi Rain, nhóm G.O.D, Wonder Girls - nhóm nhạc nữ gặt hái được nhiều thành công vô cùng đáng nể với loạt hit khủng như Nobody, Tell Me, So Hot. Không dừng lại ở đó, trong những năm tiếp theo, JYP tiếp tục trình làng nhiều nhóm nhạc thần tượng khác nhau như 2PM, missA, GOT7 và gần đây nhất là Twice - tất cả đều được có được những thành tựu nhất định.

Theo Công lý & xã hội