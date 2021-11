'Ông trùm' đường dây cờ bạc 14.000 tỷ: Học hết lớp 5, đi taxi che mắt

Sáng 8/11, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lên tới 14.000 tỷ đồng.

Dù đàn em tậu xe sang nhưng Công Anh thường đi taxi

Đối tượng Phạm Công Anh (SN 1979, quê Lạng Sơn) được xác định là kẻ cầm đầu. Về nhân thân, Phạm Công Anh chỉ học hết lớp 5. Các chiêu trò đánh bạc do đối tượng tự học trên mạng.



Dù học hành không đến nơi, nhưng "ông trùm" này rất có kiến thức về công nghệ thông tin. Năm 2004, Công Anh bị tuyên án 4 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.



Để che mắt lực lượng chức năng, mặc dù các đàn em sắm nhiều xe sang nhưng Công Anh lại thường đi taxi. Hai chiếc xế hộp hạng sang Mercedes là tang vật của vụ án thuộc sở hữu của đàn em là Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng.



Để thể hiện lối sống xa hoa một cách kín đáo, Công Anh còn thuê 2 người làm đầu bếp phục vụ việc ăn uống, sinh hoạt của hắn và các nhân viên.



Như tin đã đưa, ngày 7/11, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị mới phối hợp với Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc khủng qua mạng, bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ 4 ôtô hạng sang.



Trước đó, vào khoảng 16h, ngày 4/11, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Gia Lâm đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp nhà của 23 đối tượng tại: Hà Nội, Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Ninh...