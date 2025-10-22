'Ông trùm' Campuchia Chen Zhi bố trí tòa nhà riêng chuyên lừa đảo người Việt

Từ khoảng năm 2015, Chen Zhi giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Prince (Prince Group), một tập đoàn Campuchia hoạt động trong các lĩnh vực hợp pháp như phát triển bất động sản, ngân hàng và dịch vụ tiêu dùng, với mạng lưới trải rộng tại hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, bản cáo trạng tiết lộ rằng, Chen và các giám đốc cấp cao đã âm thầm biến Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Dưới sự chỉ đạo của Chen, lợi nhuận khổng lồ được thu về bằng cách vận hành các khu trại lao động cưỡng bức ở Campuchia, chuyên thực hiện các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử và nhiều hình thức gian lận khác. Số tiền phi pháp này sau đó được rửa qua mạng lưới doanh nghiệp hợp pháp giả tạo, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các nạn nhân ở Mỹ và trên toàn thế giới.

"Ông trùm lừa đảo" Campuchia Chen Zhi

Là người sáng lập và chủ tịch của Prince Group, Chen Zhi xây dựng vỏ bọc với các đơn vị kinh doanh chủ chốt bao gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group. Các đơn vị này tuyên bố hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, tài chính, du lịch, logistics và công nghệ.