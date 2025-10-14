Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 14-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 thành viên, Ban Thường vụ Thành ủy gồm 28 thành viên.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.