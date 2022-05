Ông Trần Hùng từng từ chối cầm 300 triệu đồng của chủ xưởng sách giả

VKSND Tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ lần 2, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”; “Nhận hối lộ”; “Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội Quản lý thị trường (QLTT) 17 Hà Nội và Tổng cục QLTT.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Trần Hùng (cựu Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương) khai từng hứa sẽ “tha cho Thuận” ( bị can Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) với điều kiện người này phải “chỉ ra các cơ sở in ấn sách giả”. Bị can Hùng cũng thừa nhận gặp Nguyễn Duy Hải tại phòng làm việc của mình nhưng khẳng định khi anh ta đưa 300 triệu đồng đã “không đồng ý”, sự việc có chứng kiến của 2 đồng nghiệp.

Về tình tiết này, ông Kiều Nghiệp, Trưởng phòng thuộc Tổng cục QLTT, khai với cơ quan điều tra, tại phòng làm việc của Trần Hùng, bị can Hải lấy ra một túi nilon đen và nói: “Chị Thuận gửi biếu Tổ 400 triệu, đưa trước 300 triệu”. Tuy nhiên, bị can Hùng đáp: “Mày cầm về không lại dính tội môi giới hối lộ”.