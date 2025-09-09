Ông Thaksin bị tuyên án 1 năm tù

Tòa án Tối cao tuyên bố việc ông Thaksin lưu trú tại bệnh viện là trái pháp luật, theo phán quyết được đọc bởi hai trong số năm thẩm phán của hội đồng xét xử.
Tòa nhấn mạnh trách nhiệm không chỉ thuộc về đội ngũ bác sĩ, mà chính ông Thaksin đã cố ý kéo dài thời gian nằm viện. Theo phóng viên Reuters có mặt tại phiên xử, cảnh sát sẽ tiến hành bắt giam ông Thaksin để thi hành án.
Ông Thaksin từng giữ ghế Thủ tướng từ năm 2001 cho tới khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Sau đó, ông đối mặt với nhiều cáo buộc và bắt đầu sống lưu vong từ năm 2008, trong đó Dubai là nơi ông ở lâu nhất. Ngày 22/8/2023, ông bất ngờ trở về Thái Lan và lập tức bị áp giải đến Tòa án Tối cao.
Cơ quan tư pháp từng tuyên phạt ông 8 năm tù vì ba tội danh tham nhũng. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó ân giảm, hạ mức án xuống còn một năm. Tuy nhiên, ngay đêm đầu tiên thụ án, ông Thaksin phải nhập viện cấp cứu và sau đó lưu trú dài ngày tại bệnh viện thay vì ở trại giam. Đến 18/2/2024, ông chính thức được trả tự do.
Việc nằm viện kéo dài này đã gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội Thái Lan. Phe đối lập và dư luận chỉ trích rằng cựu Thủ tướng được hưởng đặc quyền.
Tòa đã thu giữ hồ sơ y tế và triệu tập 20 nhân chứng, gồm cựu lãnh đạo cơ quan trại giam và các bác sĩ điều trị cho ông. Hội đồng y khoa Thái Lan cũng đình chỉ hai bác sĩ vì cung cấp tài liệu y tế sai lệch, còn một bác sĩ trại giam bị cảnh cáo vì không đáp ứng tiêu chuẩn y khoa khi đề nghị chuyển ông Thaksin đến bệnh viện.
Trước đó, ngày 4/9/2025, ông Thaksin rời Thái Lan với lý do ra nước ngoài chữa bệnh và hứa sẽ trở về trước phiên xử. Ba ngày sau, ông đáp chuyến bay từ Dubai sang Singapore rồi trở lại Bangkok bằng máy bay riêng.
Sáng 9/9, ông Thaksin xuất hiện tại tòa để nghe phán quyết, đi cùng con gái là bà Paetongtarn Shinawatra - người vừa bị Tòa án Hiến pháp phế truất chức Thủ tướng chỉ sau một năm cầm quyền, với cáo buộc “vi phạm đạo đức công vụ”.