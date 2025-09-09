Ông Thaksin bị tuyên án 1 năm tù

Việc nằm viện kéo dài này đã gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội Thái Lan. Phe đối lập và dư luận chỉ trích rằng cựu Thủ tướng được hưởng đặc quyền. ﻿

Cơ quan tư pháp từng tuyên phạt ông 8 năm tù vì ba tội danh tham nhũng. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó ân giảm, hạ mức án xuống còn một năm. Tuy nhiên, ngay đêm đầu tiên thụ án, ông Thaksin phải nhập viện cấp cứu và sau đó lưu trú dài ngày tại bệnh viện thay vì ở trại giam. Đến 18/2/2024, ông chính thức được trả tự do.

Tòa đã thu giữ hồ sơ y tế và triệu tập 20 nhân chứng, gồm cựu lãnh đạo cơ quan trại giam và các bác sĩ điều trị cho ông. Hội đồng y khoa Thái Lan cũng đình chỉ hai bác sĩ vì cung cấp tài liệu y tế sai lệch, còn một bác sĩ trại giam bị cảnh cáo vì không đáp ứng tiêu chuẩn y khoa khi đề nghị chuyển ông Thaksin đến bệnh viện.﻿

Ông Thaksin và con gái - cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, đến tòa nghe phán quyết

Trước đó, ngày 4/9/2025, ông Thaksin rời Thái Lan với lý do ra nước ngoài chữa bệnh và hứa sẽ trở về trước phiên xử. Ba ngày sau, ông đáp chuyến bay từ Dubai sang Singapore rồi trở lại Bangkok bằng máy bay riêng.

Sáng 9/9, ông Thaksin xuất hiện tại tòa để nghe phán quyết, đi cùng con gái là bà Paetongtarn Shinawatra - người vừa bị Tòa án Hiến pháp phế truất chức Thủ tướng chỉ sau một năm cầm quyền, với cáo buộc “vi phạm đạo đức công vụ”.