Ông Tập và ông Putin ra tuyên bố chung, cam kết bảo vệ sự thật lịch sử

Ngày 2-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ra tuyên bố chung sau cuộc gặp tại Bắc Kinh, cam kết cùng có trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử về những hy sinh mà nhân dân hai nước đã trải qua trong cuộc chiến chống phe Trục trong Thế chiến II, theo đài RT.

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít, sẽ diễn ra ở Bắc Kinh vào ngày 3-9. Trước đó, vào tháng 5, ông Tập đã đến Moscow để dự lễ mừng Ngày Chiến thắng của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 2-9. Ảnh: KREMLIN

Tại cuộc gặp ngày 2-9, ông Tập nói rằng các chuyến thăm qua lại “đã trở thành một truyền thống song phương tốt đẹp” và thể hiện trách nhiệm to lớn mà Trung Quốc và Nga gánh vác.