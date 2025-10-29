Ông Tập Cận Bình: 5 năm tới là giai đoạn then chốt của Trung Quốc

Tuyên bố trên của Chủ tịch Tập Cận Bình được đưa ra trong khi trình bày Kiến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XX.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XX. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông kêu gọi nước này “nắm bắt thời cơ” của 5 năm tới, củng cố và mở rộng ưu thế, tháo gỡ những nút thắt và hạn chế, khắc phục những thiếu sót và điểm yếu, “giành thế chủ động chiến lược trong cạnh tranh quốc tế khốc liệt, thúc đẩy đột phá lớn trong các nhiệm vụ chiến lược liên quan đến toàn cục hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, bảo đảm đạt được những bước tiến mang tính quyết định trong việc cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”.

Ông mô tả 5 năm tới là “giai đoạn then chốt để củng cố nền tảng và dốc lực toàn diện” hướng tới mục tiêu hiện đại hóa vào năm 2035. Ông nhấn mạnh, một chuẩn mực quan trọng để đạt được mục tiêu năm 2035 là nâng GDP bình quân đầu người của Trung Quốc lên ngang bằng với một nước phát triển trung bình. Để đạt được mục tiêu đó, theo ông, nền kinh tế nước này phải “duy trì tốc độ tăng trưởng phù hợp”.

Ông cho rằng, trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng khắc nghiệt phức tạp, “càng cần đẩy nhanh xây dựng cục diện phát triển mới, giữ vững thế chủ động trong phát triển”. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Ở thời điểm hiện nay và trong một khoảng thời gian sắp tới, cần kiên trì củng cố đại tuần hoàn trong nước, đẩy nhanh hình thành hệ thống tuần hoàn kinh tế nội địa mạnh mẽ, lấy sự ổn định của tuần hoàn trong nước đối xung lại những bất ổn của tuần hoàn quốc tế”.

Bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc được công bố ngày 28/10, không lâu trước thềm cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Tuần lễ cấp cao APEC tại Hàn Quốc.

Việc đặt ra các mục tiêu trung và dài hạn cùng các bản quy hoạch 5 năm để định hướng phát triển kinh tế xã hội từ lâu đã là công cụ quan trọng để Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành đất nước.

Trước đó, thông cáo báo chí công bố sau Hội nghị Trung ương 4 đã xác định, Trung Quốc sẽ đối mặt với cả cơ hội chiến lược lẫn rủi ro thách thức trong quá trình phát triển, cùng các yếu tố bất định khó lường ngày càng gia tăng trong 5 năm tới.