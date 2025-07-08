Ông Shin Tae-yong từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc

Ông Shin được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch KFA từ tháng 4 năm nay, là 1 trong 5 nhân sự giữ trọng trách trong ban điều hành khóa 55. Trong nhiệm kì này, ông hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Chung Mong-gyu. Ngoài ông Shin, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tham gia hỗ trợ công tác đối với các đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, sau khi kí hợp đồng với Ulsan Hyundai, ông Shin cho biết không thể đảm đương đồng thời 2 vai trò và đã xin rút khỏi KFA. Theo kế hoạch, ông sẽ ra mắt trên băng ghế chỉ đạo vào ngày 9.8 trong trận đấu giữa Ulsan Hyundai và Jeju SK tại vòng 25 K.League 1.