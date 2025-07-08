Ông Shin Tae-yong từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc

Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Ulsan Hyundai, đương kim vô địch K.League 1.
Ông Shin được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch KFA từ tháng 4 năm nay, là 1 trong 5 nhân sự giữ trọng trách trong ban điều hành khóa 55. Trong nhiệm kì này, ông hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Chung Mong-gyu. Ngoài ông Shin, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tham gia hỗ trợ công tác đối với các đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, sau khi kí hợp đồng với Ulsan Hyundai, ông Shin cho biết không thể đảm đương đồng thời 2 vai trò và đã xin rút khỏi KFA. Theo kế hoạch, ông sẽ ra mắt trên băng ghế chỉ đạo vào ngày 9.8 trong trận đấu giữa Ulsan Hyundai và Jeju SK tại vòng 25 K.League 1.
Lần trở lại này khép lại chuỗi 4.634 ngày vắng bóng của ông Shin tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Trong bối cảnh Ulsan thi đấu sa sút và rơi xuống vị trí thứ 7 sau 24 vòng đấu, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã chia tay huấn luyện viên Kim Pan-gon để đặt kì vọng vào kinh nghiệm của nhà cầm quân sinh năm 1970.
Ông Shin từng là ngôi sao của Seongnam FC, nơi ông thi đấu hơn 400 trận và giành 6 danh hiệu K.League. Sau khi treo giày, ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện và từng giúp Seongnam vô địch AFC Champions League năm 2010.
Ở cấp đội tuyển, ông từng dẫn dắt Hàn Quốc tham dự Olympic Rio 2016, U20 World Cup 2017 và để lại dấu ấn với chiến thắng 2-0 trước tuyển Đức tại World Cup 2018.Trong giai đoạn 2019 đến đầu năm 2024, ông Shin làm việc tại Indonesia, giúp đội bóng xứ vạn đảo đạt nhiều cột mốc lịch sử, như lần đầu vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 hay bán kết U23 châu Á 2024.