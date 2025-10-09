Ông Sébastien Lecornu chính thức nhậm chức Thủ tướng Pháp

Vào lúc 12 giờ trưa 10/9 (giờ địa phương), Lễ chuyển giao quyền lực giữa Thủ tướng mới Sébastien Lecornu và người tiền nhiệm François Bayrou, đã diễn ra tại dinh thự Matignon, với sự tham dự của các thành viên nội các và nhiều lãnh đạo đảng phái chính trị tại Pháp.

Phát biểu tại Lễ nhậm chức, Thủ tướng Sébastien Lecornu nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu phát triển, chính phủ Pháp phải thay đổi theo hướng sáng tạo, toàn diện và nghiêm túc hơn trong cách đàm phán với các đảng phái đối lập. Nhưng trên hết, đất nước cần những bước đột phá - không chỉ ở hình thức hay phương pháp, cả ở nội dung cốt lõi của chính sách.

Tân Thủ tướng Sébastien Lecornu và người tiền nhiệm François Bayrou - Ảnh: Le Figaro

Ngay sau hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực, tân Thủ tướng Sébastien Lecornu đã tiến hành tham vấn với các lực lượng chính trị trong nước như Tổng Thư ký Đảng Phục hưng Gabriel Attal, chủ tịch đảng Cộng hoà và Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau; Chủ tịch đảng “Chân trời mới” Édouard Philippe nhằm thành lập một Nội các mới.

Lễ nhậm chức của Thủ tướng Sébastien Lecornu diễn ra trong bối cảnh áp lực chính trị và làn sóng phản kháng của xã hội tiếp tục gia tăng. Ngày 10/9, nước Pháp cũng chìm trong làn sóng biểu tình quy mô lớn dưới khẩu hiệu “Bloquons Tout”, tạm dịch là “Phong toả hết”, kêu gọi tổ chức các cuộc đình công, phong tỏa các trạm xăng, các trục giao thông lớn và các cơ quan nhà nước.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã triển khai khoảng 80.000 cảnh sát cùng hiến binh, để kiểm soát tình hình và kêu gọi người dân không tham gia các hoạt động phá hoại tài sản công.

Chuyên gia địa bàn đánh giá, tân Thủ tướng Sébastien Lecornu sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, trước mắt là phải nhanh chóng hoàn thiện Dự luật ngân sách 2026 và trình lên Quốc hội thông qua trong thời gian tới.