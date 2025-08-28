Ông Putin và ông Kim Jong Un sẽ dự duyệt binh tại Trung Quốc

Cuộc duyệt binh lần này, được tổ chức trên Quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh) vào ngày 3/9, là một phần trong các hoạt động của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 sau khi Nhật Bản chính thức đầu hàng quân Đồng minh.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái, hàng trước) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải, hàng trước) sẽ cùng dự duyệt binh tại Trung Quốc. Ảnh: Sputnik.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA xác nhận sự có mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong chuyến công du đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ năm 2019.

Tổng cộng 26 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước sẽ dự lễ duyệt binh nói trên, bao gồm cả Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - một quan chức ngoại giao Trung Quốc cho hay. Quyền Tổng thống Myanmar, Min Aung Hlaing, cũng sẽ có mặt tại sự kiện.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ Modi không nằm trong danh sách các nhà lãnh đạo dự cuộc diễu binh này.

Cuộc duyệt binh dự kiến có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ cùng hàng trăm vũ khí hiện đại phản ánh tiềm lực quân sự Trung Quốc đạt được trong chương trình hiện đại hóa quân đội do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng.