Ông Putin: 'Chúng tôi luôn coi người dân Ukraine là anh em'

Tổng thống Nga nói với các phóng viên: “Chúng tôi luôn coi người dân Ukraine là anh em. Tôi đã nói điều đó nhiều lần dù rằng điều này nghe kỳ lạ trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng tôi chung cội nguồn… Do vậy, đất nước chúng tôi thành thực quan tâm đến việc chấm dứt xung đột này”.

Tổng thống Nga cũng gọi cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Anchorage là "mang tính xây dựng" và "hữu ích". Các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow "thực sự quan tâm đến việc chấm dứt" các hành động thù địch đang diễn ra.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump sánh bước trên thảm đỏ tại căn cứ quân sự Mỹ ở Alaska. Ảnh: TASS.

Cũng theo ông Putin trong những năm gần đây quan hệ Mỹ-Nga đã xuống "mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh", điều này không có lợi cho cả hai nước cũng như toàn thế giới.

“Rõ ràng là sớm hay muộn thì tình hình cũng cần phải được cải thiện và việc chuyển từ đối đầu sang đối thoại phải diễn ra. Về vấn đề này, một cuộc gặp riêng giữa nguyên thủ hai nước thực sự đã đến lúc cần thiết”, ông nói.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump khai mạc ở bang Alaska vào trưa ngày 15/8 (giờ địa phương). Tổng thống Trump đã đích thân đón Tổng thống Putin trên thảm đỏ tại sân bay quân sự ở bang này.

Trước đó, trên đường tới địa điểm họp thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska, Tổng thống Mỹ Trump cho hay, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ông muốn tổ chức một cuộc thượng đỉnh nữa, và hai nhà lãnh đạo Putin (Nga) và Zelensky (Ukraine) sẽ dự cuộc họp lần 2 này.