Ông Phạm Xuân Hòe: Nên cho phép các tập đoàn lớn thành lập công ty cho thuê tài chính

Nghị quyết 68 lần đầu tiên khẳng định vai trò của kênh cho thuê tài chính như một giải pháp vốn trung và dài hạn quan trọng cho khu vực kinh tế tư nhân. Đây được xem là cơ hội “thức tỉnh” cho một lĩnh vực vốn lâu nay bị bỏ quên hoặc chưa được hiểu đúng.

PV VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Xuân Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam, về thực trạng, cơ hội và giải pháp phát triển thị trường này.

“Van giảm áp” cho hệ thống ngân hàng

- Nghị quyết 68 lần đầu tiên đưa nội dung hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động cho thuê tài chính. Theo ông, điều này mở ra những cơ hội gì mới cho thị trường?

Ông Phạm Xuân Hòe: Đây là một bước ngoặt thực sự. Lần đầu tiên, Trung ương đặt cho thuê tài chính ngang hàng với các công cụ tín dụng chiến lược khác - từ tín dụng xanh, bảo lãnh tín dụng, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), tới các mô hình gọi vốn mới.

Nghị quyết 68 không chỉ khẳng định vai trò kinh tế tư nhân mà còn yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý, mở rộng danh mục tài sản cho thuê, tạo điều kiện để hợp tác giữa các định chế tài chính. Điều này đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp nhỏ và vừa , hộ kinh doanh, những đối tượng thường bị “chặn” ở cửa vốn dài hạn ngân hàng.

Nếu chính sách được cụ thể hóa và triển khai đồng bộ, cho thuê tài chính sẽ trở thành một “van giảm áp” cho hệ thống ngân hàng thương mại, góp phần giảm áp lực vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.