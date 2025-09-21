Ông nông dân đút túi cả tỷ đồng mỗi năm nhờ 'kho báu' dưới ao

Sinh ra trong gia đình có 11 anh em, ông Huỳnh Thanh Sự (60 tuổi, ở phường Tân Thành, Cà Mau) quyết tâm theo đuổi con chữ và trở thành giáo viên tiểu học.

Ngày ra ở riêng, bố mẹ cho vợ chồng ông 1ha đất để sản xuất. Trồng lúa trên đất trũng, nhiễm phèn, năng suất thấp. Đồng lương giáo viên lại "ba cọc, ba đồng", trong khi ba người con ngày càng khôn lớn nên năm 1993, ông quyết định nghỉ dạy để chuyên tâm làm ăn kinh tế.

Ông Sự thu hoạch tôm được nuôi theo hình thức thuần tự nhiên. Ảnh: T.T

Đầu những năm 2000, nhà nước có chủ trương chuyển đổi những vùng đất kém hiệu quả sang nuôi tôm để thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp nâng cao thu nhập cho nông dân, đặc biệt là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Cà Mau. “Đây là cột mốc đáng nhớ của gia đình”, ông Sự chia sẻ.