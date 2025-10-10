Ông nội dùng bật lửa làm đồ chơi gây tai nạn cho cháu, cộng đồng mạng bức xúc

Đỗ An| 10/10/2025 21:11

Mới đây, một cụ ông ở tỉnh Hà Nam đã khiến cháu nội bị cháy tóc và bỏng da mặt do sử dụng bật lửa như "đồ chơi".

Theo truyền thông địa phương, ngày 9/10, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video được trích xuất từ camera trong nhà ghi lại cảnh 2 ông cháu đang lúi húi chơi với nhau trong bếp.

Ảnh chụp màn hình

Chỉ ít phút sau, một ngọn lửa lớn bùng lên khiến cháu bé bị cháy tóc, cháy lông mày và bỏng da mặt. Phía gia đình cho biết, do ông nội lấy bật lửa ra chơi với cháu nên xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Vụ việc gây bức xúc trên mạng xã hội Trung Quốc ngay sau khi được chia sẻ. Đa số ý kiến nhận định, ông nội đã quá chủ quan khi dùng vật dụng nguy hiểm, dễ cháy nổ như bật lửa để chơi với con trẻ.

Ông Li Wei, chuyên gia thuộc Trung tâm Phòng chống tai nạn dân sinh Bắc Kinh, nhận định: “Trẻ em hiếu kỳ và lại chưa thể phản xạ kịp trước các tình huống nguy hiểm nên chỉ 1 giây lơ là, chủ quan của người lớn cũng có thể dẫn đến thảm kịch không thể cứu vãn”.

Cơ quan chức năng kêu gọi các gia đình, đặc biệt là người cao tuổi trông cháu, cần được hướng dẫn kỹ năng phòng cháy và xử lý tình huống khẩn cấp, đồng thời tránh để bật lửa, bếp ga hay các thiết bị nhiệt trong tầm với của trẻ nhỏ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ong-noi-dung-bat-lua-lam-do-choi-gay-tai-nan-cho-chau-cong-dong-mang-buc-xuc-2451261.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ong-noi-dung-bat-lua-lam-do-choi-gay-tai-nan-cho-chau-cong-dong-mang-buc-xuc-2451261.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Gia đình
            Ông nội dùng bật lửa làm đồ chơi gây tai nạn cho cháu, cộng đồng mạng bức xúc
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO