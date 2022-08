Ông nội bàng hoàng khi phát hiện cháu trai bất tỉnh trong tủ đông

Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Nam).

"Lúc này tôi khá bất ngờ, cảm giác kinh hoảng, vội hô hoán, kêu mọi người đến hỗ trợ. Lúc này, thấy cháu bé bất tỉnh, ai cũng sợ hãi. May mắn, khi bế cháu ra ngoài thì nghe tiếng rên nhẹ nhẹ. Thế là tất cả mọi người vội hò nhau đưa cháu đi bệnh viện", anh Thìn kể lại.

Cháu bé bị sợi dây thít chặt cổ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Khi đưa được cậu bé đến bệnh viện tư gần nhà, mọi người mới kinh hãi phát hiện cổ bé bị một sợi dây thít chặt. Sau khi cắt bỏ sợi dây, sơ cứu, các bác sỹ đã yêu cầu gia đình chuyển bé lên bệnh viện Sản Nhi Hà Nam, rồi từ đó tiếp tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương ngay trong đêm.

Vừa đau xót, vừa căm giận, ông Thược nói: "Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản cháu mải chơi, chủ quán không biết mà đóng cửa lại, không ngờ sự việc lại như thế này. Chậm một chút nữa thôi, không biết cháu tôi sẽ ra sao… Cũng may là cháu tôi tai qua nạn khỏi, chiều nay cháu đã nói chuyện được với tôi qua điện thoại".

Tình hình sức khỏe của cháu bé hiện đã tạm ổn (Ảnh: Bác sỹ Bệnh viện Nhi TW cung cấp).

Được biết, quán trà sữa mà Giang đang mở được ông Thược cho thuê với giá 1,4 triệu đồng một tháng. Quán bắt đầu hoạt động đầu tháng 4 vừa qua. Ông Thược khẳng định ông và thành viên trong gia đình không có mâu thuẫn với Giang, hàng ngày tiếp xúc cũng không thấy nam thanh niên này có biểu hiện gì bất thường.

Khoảng 22h30 ngày 13/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Lý Nhân bắt giữ Nguyễn Trường Giang khi đối tượng đang bỏ trốn lên Hà Nội. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Trường Giang đã khai nhận hành vi đánh, thít cổ và nhốt cháu bé trong tủ đông.

Hiện Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.