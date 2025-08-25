Ông Nguyễn Văn Nên: Được phục vụ nhân dân là một cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi!

Sáng 25-8, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã có những chia sẻ sau khi nhận quyết định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Tỏ lòng biết ơn sâu nặng

Mở đầu phần phát biểu, ông Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước suốt thời gian qua đã luôn quan tâm sâu sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ, động viên, chia sẻ đầy trách nhiệm và nghĩa tình. Qua đó, giúp TP HCM có được diện mạo như ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Nên nghiêm túc tiếp thu và chân thành cảm ơn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ghi nhận, đánh giá cao và dặn dò những điều hết sức tâm huyết và trách nhiệm.

Cảm ơn sâu sắc đến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM các thời kỳ, lãnh đạo các cấp, các tướng lĩnh, sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân đã nghỉ hưu và đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

