Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng

Thâm hụt hơn 44.000 tỷ, EVN phải ‘thắt lưng buộc bụng’

Liên quan đến đề xuất tính khoản lỗ hơn 44.000 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào giá bán lẻ điện bình quân đang nhận nhiều ý kiến trái chiều, tại toạ đàm "Phát triển bền vững ngành điện – Những vấn đề đặt ra", ông Trịnh Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, theo quy định về giá điện thì các chi phí hợp lý, hợp lệ trong cấu thành chi phí giá điện đầu vào của EVN sẽ được tính vào giá bán lẻ điện bình quân để điều chỉnh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chúng ta mới bước ra từ đại dịch Covid-19, nền kinh tế và các lĩnh vực cần có sự ổn định để phục hồi sau đại dịch nên năm 2022 quyết định không có một lần nào tăng giá điện. Còn năm 2023 có 2 lần tăng nhưng rất nhỏ giọt và thấp.

“Cuối năm 2023, EVN chịu khoản thâm hụt do chi phí, chúng ta quen gọi là lỗ luỹ kế, đến khoảng 50.000 tỷ”, ông cho hay. Đó là chưa tính đến khoản 21.800 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá điện mà EVN phải trả cho các đơn vị phát điện theo hợp đồng mua bán điện. Tức do trượt tỷ giá giữa đồng nội tệ VND và các đồng ngoại tệ mà các đơn vị phát điện phải đi vay vốn từ các tổ chức tín dụng nước ngoài để đầu tư vào các nguồn điện và EVN phải có trách nhiệm thanh toán trong hợp đồng mua bán điện.