Ông Nguyễn Thành Phong: Giải ngân quá ồ ạt sẽ gây bong bóng bất động sản

Your browser does not support the audio element.

Ông Nguyễn Thành Phong - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương (Ảnh: Quốc Chính).

Bàn về gói hỗ trợ kích thích kinh tế, ông Nguyễn Thành Phong - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh đến sự phối hợp chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.

Trong đó, theo ông Phong, chính sách tài khóa là nền tảng để cứu các doanh nghiệp yếu kém, chính sách tiền tệ là quan trọng cho doanh nghiệp phục hồi.