Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Sáng 25/8, tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết: Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, thay cho ông Trần Lưu Quang vừa được điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025.