Ông Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP HCM

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 27 thành viên.

Dự đại hội còn có ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM; bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Quận ủy quận 1 cũ; bà Trần Kim Yến, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM, nguyên Bí thư Quận ủy quận 1 cũ.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn

Trong đó, ông Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn; bà Lê Thị Lan Chi làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Vũ Nguyễn Quang Vinh làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn.

Ông Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn

Ông Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1977, quê quán tỉnh Ninh Thuận trước đây, nay là tỉnh Khánh Hòa. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, ông Nguyễn Tấn Phát là Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM.

Định hướng phường Sài Gòn thành đô thị hiện đại

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Sài Gòn định hướng tiếp tục là khu vực đô thị hiện đại, văn minh, giữ được hồn cốt của đô thị có các công trình, kiến trúc di tích văn hóa, nghệ thuật lịch sử được bảo tồn. Sự phát triển của phường Sài Gòn với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phải tạo nên "sức bật mới" năng động, sáng tạo để hình thành các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính, du lịch quốc tế.