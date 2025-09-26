Ông Nguyễn Khắc Văn làm Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng

Sáng 26-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, làm Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng thời, ông Nguyễn Khắc Văn cũng được giao Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho đến khi có nhân sự giữ chức Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.