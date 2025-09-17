Ông Nguyễn Hoài Anh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Sáng nay, tại Thanh Hóa diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Theo đó, Bộ Chính trị có quyết định về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoài Anh cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách mới.
Ông cho rằng, đây là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực nhiều hơn, không ngừng học tập, rèn luyện, làm việc tận tâm, tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa - vùng đất “địa linh nhân kiệt”.
Trên cương vị mới, Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh mong muốn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng sức, đồng lòng của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các thế hệ lãnh đạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, để cùng hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.
Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán tại TP Đà Nẵng, trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, kiến trúc sư, cử nhân Ngữ văn Anh.
Trước đó, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ), Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận (cũ), Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng...