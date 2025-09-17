Ông Nguyễn Hoài Anh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Sáng nay, tại Thanh Hóa diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị có quyết định về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.