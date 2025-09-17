Ông Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Sau khi kiện toàn, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa gồm có Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh cùng 2 Phó Chủ tịch là các ông: Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng.

Trước đó vào sáng nay, tại Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.