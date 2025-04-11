Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc...

Sáng 4-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên; là Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc hiện là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.