Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục kháng cáo kêu oan

Hôm nay (13/1), luật sư Nguyễn Huy Thiệp (người bào chữa của ông Nguyễn Đức Chung) cho VietNamNet biết, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa gửi đơn kháng cáo kêu oan vụ vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở KH&ĐT cùng một số đơn vị liên quan.



Bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.



Ông Thiệp cho hay, đến nay, sau khi nhận 3 bản án ở các vụ án khác nhau, sức khỏe và tinh thần của ông Nguyễn Đức Chung vẫn tốt.



Trước đó, vào ngày 31/12/2021, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung mức án 3 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Đức Chung

Về dân sự, HĐXX cấp sơ thẩm đưa ra phán quyết cho tiếp tục thực hiện gói thầu số hóa, các bên tự giải quyết theo quy định của pháp luật.



Bản án sơ thẩm cho rằng, quá trình điều tra, truy tố xét xử cho thấy, thực hiện gói thầu của Sở KH&ĐT Hà Nội có nhiều vi phạm, các bị cáo đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.



Việc đấu thầu trái quy định của pháp luật, nhẽ ra phải tổ chức đấu thầu lại nhưng các bị cáo vẫn thực hiện đấu thầu. Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến việc phát triển kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỷ đồng.



Trong vụ án này, Bùi Quang Huy là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh) và Võ Việt Hùng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh) gian lận thầu, chuyển nhượng thầu trái phép.



Do Huy bỏ trốn nên khi nào bắt được ông chủ Nhật Cường sẽ xử lý sau.



Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Chung không có quyền can thiệp vào gói thầu, trừ khi phát hiện gói thầu có sai phạm.



Việc bị cáo 3 lần gọi điện cho bị cáo Nguyễn Văn Tứ (nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội) can thiệp vào gói thầu là trái quy định.



Tại tòa, bị cáo Chung không thừa nhận có quan hệ thân thiết với Bùi Quang Huy, chỉ thừa nhận nhờ ông chủ Nhật Cường đưa quà tết.



Tuy nhiên, theo HĐXX, bị cáo Tứ khai, Bùi Quang Huy có quan hệ mật thiết với UBND TP Hà Nội.



Trong quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài liệu của nhà nước, thể hiện việc bị cáo có mối quan hệ mật thiết với Bùi Quang Huy.



Lợi dụng việc đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã 3 lần gọi điện cho Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội yêu cầu đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016, trái quy định.



Sau đó, bị cáo Chung yêu cầu Sở KH&ĐT Hà Nội phải lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của TP; Chỉ đạo Sở trao đổi, làm việc với Công ty Nhật Cường Software để thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trước khi tiếp tục thực hiện gói thầu số hóa năm 2016.



Đồng thời, Công ty Minh Hoa (do vợ bị cáo Chung làm giám đốc) ký kết hợp đồng kinh tế khống với Công ty Nhật Cường để Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu và trúng thầu.