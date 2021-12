Ông Nguyễn Đức Chung lần thứ 2 nhận án dưới mức thấp nhất khung hình phạt

Your browser does not support the audio element.

Chiều 13/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 3 bị cáo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" ở vụ án liên quan đến việc mua chế phẩm Redoxy-3C gây thiệt hại cho ngân sách thành phố.

Theo đó, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 8 năm tù; hai đồng phạm của ông Chung là Nguyễn Trường Giang (cựu Giám đốc Công ty Arktic) và Võ Tiến Hùng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội) lần lượt nhận mức án 4 năm 6 tháng tù và 4 năm tù.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại tòa sơ thẩm.

Đáng chú ý, mức án của cả 3 bị cáo đều dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Cụ thể, ba bị cáo bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự (BLHS), có khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

Vì sao ông Chung được tuyên dưới mức thấp nhất khung hình phạt?

Như vậy, đây là vụ án thứ 2 ông Nguyễn Đức Chung được tuyên dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo truy tố.

Trước đó, ông Chung bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo khoản 3, Điều 337 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10-15 năm tù. Tháng 12/2020, tại tòa sơ thẩm, ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ của ông Chung, HĐXX đã đưa khung hình phạt xuống khoản 2, tuyên ở mức thấp nhất của khung hình phạt này là 5 năm tù.