Ông Nguyễn Công Khế bị phạt 8 năm tù

Ngày 29-10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Khế (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, cựu Tổng biên tập Báo Thanh niên) 8 năm tù; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thông (cựu Tổng Biên tập Báo Thanh niên) 5 năm 6 tháng tù về cùng tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX nhận định, hành vi của ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước...

Cụ thể, ông Nguyễn Công Khế có vai trò chính, là người đề xuất, xuyên suốt thực hiện hành vi phạm tội. Ông Thông là đồng phạm thực hành, giúp sức tích cực. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm đối với hành vi của từng người.