Ông Nawat thắc mắc về sự chậm trễ của Miss Universe Vietnam

Trên livestream, ông Nawat nhận được câu hỏi về đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11. Ông Nawat bày tỏ sự băn khoăn vì cuộc thi vẫn chưa diễn ra trong khi hạn chót để các quốc gia chọn đại diện là trước ngày 30/9.

"Tại sao Miss Universe Vietnam vẫn chưa diễn ra? Tôi cảm thấy rất bối rối. Các giám đốc quốc gia khác đều đã cử đại diện rồi. Theo kế hoạch, các quốc gia phải chọn đại diện trước ngày 30/9. Với tình hình này thì chắc nhiều nước sẽ không chọn kịp rồi", ông Nawat chia sẻ.