Ông Lương Hoài Nam xin nghỉ, Bamboo Airways có tổng giám đốc mới

Trong thông cáo vừa phát đi, Bamboo Airways cho biết Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty đã thông qua việc xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Vịnh - Chủ tịch HĐQT và ông Lương Hoài Nam - Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 13/8.

Cả hai ông xin rút khỏi vị trí công tác vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo hoạt động điều hành hãng được thông suốt, ổn định, HĐQT Bamboo Airways đã ban hành nghị quyết thông qua việc bầu và bổ nhiệm các lãnh đạo thay thế cho các nhân sự đã từ nhiệm.

Theo đó, từ ngày 13/8, ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Bamboo Airways, thay thế ông Lương Hoài Nam.