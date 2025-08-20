Ông lớn Việt bán xe điện Trung Quốc bất ngờ ‘đổi vận'

CTCP Ô tô TMT (HoSE-TMT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 và giải trình kết quả kinh doanh quý II/2025.

Theo đó, báo cáo hợp nhất cho thấy TMT Motors lãi gần 55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 99 tỷ đồng. Lý do chính là do giá vốn bán hàng giảm nhờ kiểm soát chi phí và chi phí tài chính giảm mạnh 27,6 tỷ đồng (theo báo cáo riêng), tương đương giảm 53,4%.

TMT Motors cho biết, sở dĩ chi phí tài chính giảm mạnh chủ yếu do công ty đã quyết sách rất mạnh mẽ để giải phóng hàng tồn kho, tất toán nợ trước hạn các khoản vay ngân hàng.

Trước đó, TMT Motors thua lỗ triền miên nhiều quý, kể từ quý cuối năm 2023, đỉnh điểm lỗ gần 123 tỷ đồng trong quý IV/2024, sau khi đã lỗ hơn 100 tỷ đồng trong quý II/2024 và lỗ khoảng 93 tỷ đồng trong quý III/2024 do bán hàng dưới giá vốn, chi phí tài chính quá cao, hàng tồn kho lớn.

Ông lớn bán xe điện Trung Quốc lỗ quá nửa vốn điều lệ vào cuối năm 2024 và lý do được giải thích là do “khó khăn kinh tế chung, bất động sản đóng băng, nguy cơ về lạm phát, người dân thắt chặt chi tiêu…” khiến lượng tiêu thụ ô tô giảm sâu.