'Ông lớn' ngoại quốc muốn tham gia thị trường tài sản mã hoá Việt Nam

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hoá trong 5 năm, trong đó dự kiến cấp phép tối đa 5 sàn giao dịch cho các doanh nghiệp có tiềm lực và uy tín.

Đánh giá giao dịch tài sản mã hóa là vấn đề rất mới và tiềm ẩn rủi ro, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm quốc tế để phát triển thị trường minh bạch, an toàn, hiệu quả. Đồng thời, ông gợi mở khả năng hợp tác giữa Tether và các doanh nghiệp lớn trong nước để xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hóa.