Ông Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 14-10, Bộ Chính trị đã công bố quyết định ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh theo cơ cấu.

Đồng thời, điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.